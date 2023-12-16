Премьер Финляндии Орпо: Россия ведет против нас гибридную атаку на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что правительство должно разработать системное решение проблемы наплыва искателей убежища на границе с РФ, и назвал это гибридной атакой против его страны.

По мнению премьер-министра Петтери Орпо, ситуация на границе сейчас улучшилась по сравнению со вчерашним днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения", – сказал Орпо.

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По его словам, пропускные пункты будут закрыты на ближайший месяц. Премьер готов внести быстрые изменения в законодательство из-за пограничной ситуации, если это потребуется.

Орпо также называет эти действия России гибридной атакой.

"По-моему, это правильный срок. Это явно атака на суверенитет Финляндии и ЕС", - отметил премьер-министр.

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Как считает Орпо, нужно найти решение о том, как стабилизировать ситуацию на границе. По мнению премьера, одной из мер может стать рассмотрение заявлений на предоставление убежища непосредственно на границе.

"Если критерии предоставления убежища явно не выполняются, должна быть возможность сразу же развернуть человека назад", – считает Орпо.