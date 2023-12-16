Киевсовет попросит у Кабмина для "Киевгорстроя" 2,28 млрд гривен компенсации за достройку ЖК "Укрбуда"

Временная контрольная комиссия Киевсовета по вопросам проверки деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" рекомендует обратиться в Кабинет Министров Украины с требованием компенсировать ЧАО "ХК "Киевгорстрой" суммарный запланированный ущерб, связанный с достройкой проектов корпорации "Укрбуда" в сумме 2,28 млрд грн .

Соответствующий отчет ВКК был принят депутатами Киевсовета во время сессии 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумма в 2,28 млрд грн связана исключительно с достройкой объектов корпорации "Укрбуд". Именно столько средств необходимо для достройки жилых комплексов, переданных от "Укрбуда" "Киевгорстрою". Эта сумма не является долгом ХК "Киевгорстрой", - отметили в пресс-службе "Киевгорстроя".

Вместе с тем в компании отметили, что осуществлять достройку "укрбудовских" комплексов им поручили через распоряжение того же Кабмина "О мерах по решению проблем инвесторов жилищных комплексов, строительство которых осуществлялось предприятиями - участниками Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" от 17 июня 2020 г. г. №772-р.

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В Компании отмечают, что комплексы "Укрбуд" изначально в своем большинстве имели минусовый баланс. Общий дефицит средств, необходимых для достройки объектов "Укрбуда", был зафиксирован в сводной таблице, которую подписали три стороны при осуществлении передачи объектов для достройки: "Киевгорстрой", предыдущий застройщик ООО "Укрбуд Девеломпент" и ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал", которая является управляющим фондами финансирования строительства всех ЖК "Укрбуд".

"Общее количество введенных "Киевгорстроем" квадратных метров в жилых комплексах "Укрбуда" составляет около 400 тыс. кв. м. Это более 4,2 тыс. квартир, плюс более 800 машиномест и встроенные коммерческие помещения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ряд СМИ на днях написали, что Киевсовет хочет перевести на госбюджет 2,28 миллиарда долга "Киевгорстроя", ссылаясь на информацию одного из депутатов Киевсовета. У самого застройщика такую информацию назвали искривленной и недостоверной.

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Как сообщалось ранее, недавно был завершен аудит "Киевгорстроя". К проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности привлечены три независимых аудиторских компании: ГП "Бейкер Тилли Украина Консалтинг", ООО "Аудиторская фирма "НХД-АУДИТ" и ООО "Эрнст энд Янг" как представитель большой четверки.

Аудиторами установлено, что ЧАО "ХК "Киевгорстрой" функционировало должным образом до появления внешних факторов, которые существенно повлияли на результаты ее деятельности. Подтвержден суммарный убыток с учетом текущих рыночных цен на проекты "Укрбуда" в размере 2,28 млрд грн. В результате анализа независимыми аудиторами финансово-хозяйственного состояния "Киевгорстроя" не выявлены признаки действий по доведению предприятия до банкротства или сокрытие факта устойчивой финансовой несостоятельности.