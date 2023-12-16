Новости • Помощь Украине

Литва передала Украине новую партию военной помощи: "Мы призываем наших союзников делать то же самое"

3 23015
Литва передала Украине новую партию военной помощи: "Мы призываем наших союзников делать то же самое"
Вооруженные силы Литвы передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей.

Об этом сообщает Минобороны Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы слышим насущные запросы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте также: Военным армии Литвы запретили выезжать в недружественные страны

Уточняется, что, кроме регулярной отправки военной техники, боеприпасов, Литва также активно обучает украинских военнослужащих, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, консультации экспертов и выделяет средства в международные фонды для Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вадим Стельмх
    Величезна подяка Вам.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • Пупкин 540cbeb2
    Дякуємо брати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости