Литва передала Украине новую партию военной помощи: "Мы призываем наших союзников делать то же самое"

Вооруженные силы Литвы передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей.

Об этом сообщает Минобороны Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы слышим насущные запросы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно поощряем наших союзников делать то же самое", – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Уточняется, что, кроме регулярной отправки военной техники, боеприпасов, Литва также активно обучает украинских военнослужащих, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, консультации экспертов и выделяет средства в международные фонды для Украины.