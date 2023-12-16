Украина может проиграть войну до лета 2024 года, если США не окажут дополнительную помощь, - CNN

США вместе с союзниками выразили обеспокоенность перспективой отсутствия решения Конгресса по финансированию военной помощи Украине, поскольку это может привести к проигрышу в войне против РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В материале говорится, что западные спецслужбы рассчитывают, как долго Украина может продержаться без помощи США и НАТО. Один из военных чиновников США оценил этот термин в "месяцы", а при худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" до конца лета 2024 года.

"Нет никаких гарантий успеха с нами, но они (Украина. – Ред.) обязательно потерпят поражение без нас", – сказал высокопоставленный американский военный чиновник.

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Наибольшее беспокойство у Запада вызывает влияние отсутствия помощи для контрнаступления Украины на востоке и юге, где украинские войска пытаются добиться значительного прогресса. "Если говорить о захвате и удержании дальнейших территорий, трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США", – считает неназванный европейский дипломат.

Кроме того, западные чиновники опасаются, что потеря или последующая задержка поддержки США повлияет на помощь со стороны других союзников.

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Без дополнительной помощи Америки, по оценкам западных чиновников, в Украине сначала могут закончиться ракеты большой дальности, затем – ракеты для систем ПВО, а позже – артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, в том числе противотанковые Javelin и зенитные Stinger.

Украинская армия уже экономит имеющиеся боеприпасы, а россияне стреляют в пять-семь раз чаще, отметили официальные лица США и Украины.

По оценке одного из высокопоставленных украинских военных, украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военных.

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Как сообщалось, Конгресс США продолжает рассматривать запрос президента Джо Байдена с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности, содержащий, в том числе, более 60 млрд длл. на поддержку Украины.

В четверг лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что верхняя палата, которая должна была уйти на рождественские каникулы уже на этой неделе, продолжит свою работу со следующего понедельника. Законодатели проводят переговоры по миграционной реформе, чтобы разблокировать решения с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

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В то же время, Сенат США и Палата представителей приняли закон об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов, а также 300 млн дол. – на помощь Украине.