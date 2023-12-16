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Мэр Лондона Хан отказал в предоставлении Киеву машин, сданных на металлолом. Говорит, что это не принесет пользу лондонцам

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Мэр Лондона Хан отказал в предоставлении Киеву машин, сданных на металлолом. Говорит, что это не принесет пользу лондонцам
Мэр Лондона Садик Хан отказался передать по просьбе Киевского городского головы Виталия Кличко автомобили, которые сдали жители британской столицы в рамках программы по борьбе с вредными выбросами.

Об этом стало известно газете The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если сдают на металлолом авто, не соответствующее экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в 12,5 фунта стерлингов.

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В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть авто Украине. Он сказал, что этот шаг будет иметь "огромный потенциал" и может быть использован в "различных областях для спасения жизней и транспортировки".

12 декабря мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".

Как отмечает The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные авто и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой" в Украине.

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Решение Садика Хана уже раскритиковал кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сезен Холл и участник волонтерской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.

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Топ комментарии

  • oqo obo cb04cacb
    садік хан.. ***.. мер ландона..
    із ландан зе кепітал ов ґрейт брітен???
  • Mykola Blogger
    Молодець мер Кличко! Намагається робити, шукає шляхи. А де йому допомога наших дипломатів у Великий Британії ? Де впливовий пан та ексдипломат Пристайко із впливовими друзями в істеблишменті?
  • MrStepanovM
    Ти з дуба впав? Чи не знає що Пристайка вигнали нах після його реакції на хамство Зєлі напередодні Вільнюського самміту НАТО?!
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