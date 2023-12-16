Болгария, Румыния и Турция подпишут соглашение о разминировании Черного моря

Болгария, Румыния и Турция планируют 11 января подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках Трехсторонней инициативы, начатой под руководством нашей страны по противодействию минным угрозам в Черном море, мы провели третий раунд встречи Черноморской целевой группы противоминных мер с участием делегаций из Турции, Болгарии и Румынии 22-23 ноября на базе нашего министерства. Также мы планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 с участием министров обороны трех стран", - сказал Яшар Гюлер.

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Турецкий министр также отметил, что восстановление мира и стабильности в Черном море важно для всего мира, особенно для прибрежных государств.

"Как Турция, мы усердно, ответственно и беспристрастно выполняем Конвенцию о проливах Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море, и мы полны решимости ее выполнять", - сказал он.