Украина и Румыния решили 20-летний спор относительно канала "Дунай – Черное море", - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай – Черное море".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Он отметил: "Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по Конвенции Эспо. На полях 9-го Совещания сторон Конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала "Дунай-Черное море" - завершен.

Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого.

Благодарю своего коллегу министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирча Фечета за поддержку этого исторического решения и министра окружающей среды Молдовы Иорданку Иорданову за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания сторон Конвенции!"

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