На заседании Ставки, которое длилось три часа, обсудили разные аспекты обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Провел Ставку. Разные вопросы, разные аспекты обороны. Продолжалось почти три часа.

Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия.

Отдельно работаем, чтобы реализовать все наши договоренности с партнерами по поводу нового производства оружия – совместных производств и общей ремонтной базы. Задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен придавать силы нашей обороне.

Слава всем, кто воюет ради Украины! Слава всем, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере, где нам так нужна крепость! Слава нашему народу! Слава Украине!"

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