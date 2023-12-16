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На заседании Ставки, которое длилось три часа, обсудили разные аспекты обороны, - Зеленский. ВИДЕО

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На заседании Ставки, которое длилось три часа, обсудили разные аспекты обороны, - Зеленский. ВИДЕО
Вечером 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Провел Ставку. Разные вопросы, разные аспекты обороны. Продолжалось почти три часа.

Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия.

Отдельно работаем, чтобы реализовать все наши договоренности с партнерами по поводу нового производства оружия – совместных производств и общей ремонтной базы. Задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен придавать силы нашей обороне.

Слава всем, кто воюет ради Украины! Слава всем, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере, где нам так нужна крепость! Слава нашему народу! Слава Украине!"

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ну да. Великий стратег и лидер вспомнил про фортификацию зимой, а не летом, как просили военные, как просил Залужный. Только вот почему фортификация отдана "спецу" Федорову? Мало украл со Держспецсвязью на дронах?
  • vitaliymkua
    Повертайся назад у шапіто, клоун.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Яка ганьба ! Ми маємо ще довго жити з ним на ций посаді ?
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