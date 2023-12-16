Экс-посол в Лондоне Пристайко предостерег от "креатива" с назначением преемника: "Эксперименты с Британией будут очень дорого стоить"

Украина не может позволить себе эксперименты с Великобританией во время назначения посла в Лондоне.

Об этом бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат спросил, известно ли, кого рассматривали на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения в июле.

"У меня, безусловно, есть информация. Я единственное хотел бы сказать, что, по моему мнению, мы не можем позволить себе экспериментов с Британией. Это будет очень дорого нам стоить. Не надо креатива.

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Я ехал в Британию с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, бывший министр иностранных дел. Я был дважды до этого послом, послом в НАТО, Канаде, работал в США. То есть британцы понимали, с кем они имеют дело и говорили на равных.

Мы можем попытаться прислать кого-то очень креативного, но нужно очень осторожно понимать, к каким последствиям это приведет. Это карьера, которая не вызывает никакого сомнения, это чистый человек. Профессия дипломата, она так удивительна в том смысле, что мы почти ничего не записываем, мы доверяем человеку на слово. Если дипломат говорит что-нибудь, ему доверяют на слово. Ваша репутация должна быть абсолютно чистой, понятной и прозрачной", - ответил Пристайко.

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"Например, если мы хотим поменять посла в Британии, если бы мы начали сегодня вечером, после нашего разговора подбирать, подыскивать, спрашивать у Британии так называемый агреман – это разрешение на присылку конкретного человека. Затем президент должен принять решение, потом визы. Это займет приблизительно полгода. В лучшем случае наша миссия в Британии месяцами не будет иметь руководителя", - добавил Пристайко.