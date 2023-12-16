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Экс-посол в Лондоне Пристайко предостерег от "креатива" с назначением преемника: "Эксперименты с Британией будут очень дорого стоить"

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Экс-посол в Лондоне Пристайко предостерег от "креатива" с назначением преемника: "Эксперименты с Британией будут очень дорого стоить"
Украина не может позволить себе эксперименты с Великобританией во время назначения посла в Лондоне.

Об этом бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат спросил, известно ли, кого рассматривали на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения в июле.

"У меня, безусловно, есть информация. Я единственное хотел бы сказать, что, по моему мнению, мы не можем позволить себе экспериментов с Британией. Это будет очень дорого нам стоить. Не надо креатива.

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Я ехал в Британию с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, бывший министр иностранных дел. Я был дважды до этого послом, послом в НАТО, Канаде, работал в США. То есть британцы понимали, с кем они имеют дело и говорили на равных.

Мы можем попытаться прислать кого-то очень креативного, но нужно очень осторожно понимать, к каким последствиям это приведет. Это карьера, которая не вызывает никакого сомнения, это чистый человек. Профессия дипломата, она так удивительна в том смысле, что мы почти ничего не записываем, мы доверяем человеку на слово. Если дипломат говорит что-нибудь, ему доверяют на слово. Ваша репутация должна быть абсолютно чистой, понятной и прозрачной", - ответил Пристайко.

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"Например, если мы хотим поменять посла в Британии, если бы мы начали сегодня вечером, после нашего разговора подбирать, подыскивать, спрашивать у Британии так называемый агреман – это разрешение на присылку конкретного человека. Затем президент должен принять решение, потом визы. Это займет приблизительно полгода. В лучшем случае наша миссия в Британии месяцами не будет иметь руководителя", - добавил Пристайко.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Т.е. специалистка с минета там не прокатит? А вор Резников?
  • kelt kant
    Тобто виходить, що у України в Британії - в країні, яка на рівнв зі Штатами є нашим стратегічним партнером, з липня 2023 року досі немає свого посла!!!!! Вже пів року!!! А звільнення фахового дипломата Пристайка, незважаючи на можливі негативні наслідки для України, для зеленського було самоціллю, щоб миттєво помститися за слушну думку професіонального дипломата щодо бикування зеленського на адресу міністра оборони Британії Бена Воллеса 12 липня 2023р. Не дивно, що загальна підтримка України різко зменшилася, бо на такі речі наші західні партнери одразу звертають увагу і роблять висновки, навіть нічого не кажучи вголос. ЗЕлена шантрапа гилить Україні де лише можливо, а дипломатичну службу вже фактично знищено, бо під час останнього візиту нашої делегації в США щодо переговорів про виділення допомоги в складі нашої делегації не було навіть керівника МЗС Кулеби, зато був Єрмак з ******* зі "слуг"...
  • Сергей Середа
    Вот вам и король шапито.
    Уволил пристайка в одной из ключевых стран и теперь мы без посла.
    Я таких горе руководителей встречал не один раз. Уволят спеца из-за личной неприязни, а потом не могут найти замену, но все страдают.
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