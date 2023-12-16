Австрия по-прежнему блокирует 12-й пакет санкций ЕС против России, - EUobserver

Австрия до сих пор возражает против финализации двенадцатого пакета санкций Европейского Союза против России из-за включения ее банка Raiffeisen Bank в список спонсоров войны в Украине, несмотря на решение Европейского совета, который "приветствует" принятие пакета.

Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на источники в ЕС, а также брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

Как пояснил EUobserver один из собеседников, Австрия воспользовалась "предостережением для изучения", которое государства ЕС могут взять для анализа юридического текста. Оно может быть снято в начале следующей недели.

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"Выводы (саммита. – Ред.) ЕС – это политические заявления, а не юридически обязательные решения", – добавил источник.

Но украинский собеседник EUobserver подтвердил, что на самом деле Вена взяла оговорку, чтобы провести переговоры для исключения Raiffeisen Bank из перечня международных спонсоров войны Нацагентства по предотвращению коррупции.

"Мне грустно видеть, что на одной чаше весов стоят жизни украинцев, а на другой – коммерческие интересы австрийского банка в России", – добавил он.

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Если соглашения между Веной и Киевом на следующей неделе не будет, последний шанс принять 12 раунд санкций против России до конца года будет потерян, поскольку институты ЕС начинают рождественские каникулы, отмечает EUobserver.

Некоторые собеседники издания отмечают, что Австрия повторяет тактику Венгрии, которая также блокировала решение в поддержку Украины из-за объявления международным спонсором войны ее банка OTP.

"Это не Австрия учится у Венгрии, а наоборот. И я никогда не понимал, почему все так легко прощают им (австрийцам. – Ред.), относятся к ним с легкостью по сравнению с Орбаном или другими негодяями ЕС", – цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агресора своими налогами.