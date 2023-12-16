Силы обороны 16 декабря отразили атаки россиян на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 27 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 16 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железный Мост, Гремячка Черниговской области; Нововасиловка, Хлебороб, Барановка, Волфино, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 атак врага у Синьковки Харьковской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Песчаного и Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отразили 3 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Терны, Торское, Серебрянку, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевку Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 – в районах Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Пречистовку, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника западнее Новопокровки и с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

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На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Антоновка, Александровка и областной центр Херсонской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника".

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