Взрыв в сельсовете на Закарпатье: подорвавшему гранаты депутату сообщили о подозрении

Руководитель Закарпатской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Керецковского сельского совета, подорвавшему несколько гранат во время сессии сельсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Закарпатской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Керецковского сельского совета по факту совершения террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, 15 декабря 2023 г. в с. Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета подозреваемый бросил на пол в зале три гранаты, которые сразу сдетонировали.

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По обновленным данным, от подрыва гранат пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет.

Вчера их госпитализировали в несколько медучреждений области с телесными повреждениями разной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Досудебное расследование – УСБУ в Закарпатской области", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты. Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.