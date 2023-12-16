Украина на 2024 год может готовить контрнаступление, каким его планировал Залужный на это лето, - Welt
Об этом пишет Welt со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и политического консультанта Нико Ланге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Welt уверен, что даже несмотря на то, что украинское контрнаступление явно зашло в тупик, и Запад колеблется с его поддержкой, есть признаки того, что Киев готовит план.
После провала украинского контрнаступления в обществе распространился пессимизм. Плохие новости о нехватке боеприпасов в украинских Вооруженных силах, нехватке солдат, узких местах в поставках систем вооружения с Запада и снижении морального духа украинцев подпитывают плохие настроения.
"Многие забывают, что большинство танков и бронетранспортеров все еще есть, и что много обещанного вооружения все еще поставляется", - возражает немецкий эксперт по безопасности и политический консультант Нико Ланге.
Это касается, например, 200 немецких танков Leopard 1, из которых всего около 30 прибыли в Украину.
Более того, Украина до сих пор имеет доступ к более чем 95% всех систем вооружения, поставленных Западом, поскольку они еще не были использованы в контрнаступлении. Это результат оценок голландского открытого вебсайта Oryx, анализирующего данные о поставках и уничтожении военной техники.
Издание отмечает, что на Юге украинские военно-морские подразделения удерживают и расширяют плацдарм вблизи Херсона на оккупированном Россией берегу Днепра. Отсюда всего 60 км до Крымского полуострова, оккупированного Россией. Это слабое место для российской армии с тех пор, как Украина вынудила Черноморский флот вывести оттуда свои войска и уничтожила важные системы противовоздушной обороны и другие российские военные объекты.
"Украина все еще имеет большие планы. Об этом свидетельствует список желаемого вооружения, которое Украина направила в США. Это боевые вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные системы дальнего радиуса действия, танки Abrams, ряд беспилотников и боеприпасов. Но "люди на самом деле говорят об истребителях F-18", - отметил Ланге.
По данным СМИ, главнокомандующий Валерий Залужный никогда не был сторонником наступления без поддержки с воздуха, и согласился на это только "по политическим мотивам", но впоследствии "большое контрнаступление", которое должно было привести в Мелитополь и Бердянск, было в конце концов отменено.
Журналисты добавляют, что Залужный, решив атаковать небольшими подразделениями, сохранил жизнь своих солдат, обезопасил системы вооружения с запада и выиграл важное время.
"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек может стать плацдарм в Херсоне. Имея необходимые истребители, боевые вертолеты и беспилотники, Украина могла бы обеспечить достаточную поддержку для продвижения своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений.
Это было бы именно то контрнаступление, которое, вероятно, имел в виду Залужный с самого начала", - резюмирует издание.