В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения баллистического вооружения, - Воздушные силы

Вечером 16 декабря в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

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Согласно мониторинговым сайтам, тревога объявлялась в Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В 20:22 был объявлен отбой воздушной тревоги.