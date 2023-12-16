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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения баллистического вооружения, - Воздушные силы

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Вечером 16 декабря в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

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Согласно мониторинговым сайтам, тревога объявлялась в Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В 20:22 был объявлен отбой воздушной тревоги.

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения баллистического вооружения, - Воздушные силы 01

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ****** кацапи 🤬
  • Николай Николаевич b96f438b
    Люсі, о о-ооо, Люсі... (С)
  • chelsea man
    🤣
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