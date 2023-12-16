В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения баллистического вооружения, - Воздушные силы
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Вечером 16 декабря в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.
В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".
Согласно мониторинговым сайтам, тревога объявлялась в Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
В 20:22 был объявлен отбой воздушной тревоги.