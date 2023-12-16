Взрыв в сельсовете на Закарпатье: один из пострадавших скончался, - СМИ

Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета на Закарпатье скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом рассказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По данным одного источника издания, у потерпевшего была ампутирована нога и другие тяжелые повреждения органов.

Читайте также: Взрыв в сельсовете на Закарпатье: подорвавшему гранаты депутату сообщили о подозрении

Другой источник издания отмечает, что таким образом подозрение подорвавшему гранаты во время заседания сельсовета депутату Сергею Батрину переквалифицируют на ч.3 статьи 238 о террористическом акте, приведшем к гибели человека.

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты. Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.