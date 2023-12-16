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Взрыв в сельсовете на Закарпатье: один из пострадавших скончался, - СМИ

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Взрыв в сельсовете на Закарпатье: один из пострадавших скончался, - СМИ
Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета на Закарпатье скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом рассказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По данным одного источника издания, у потерпевшего была ампутирована нога и другие тяжелые повреждения органов.

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Другой источник издания отмечает, что таким образом подозрение подорвавшему гранаты во время заседания сельсовета депутату Сергею Батрину переквалифицируют на ч.3 статьи 238 о террористическом акте, приведшем к гибели человека.

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты. Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Виродок в 2019 казав одну єдину правду - "я ваш вирок". Тільки казав це усьому українському народові. Слуги російського народу блін - перетворили Україну в Афганістан
  • Mobilis in mobile
    На якому фронті? Зведена бригада Слуг Народу?
    Станом на сьогодні, членство в цій партії = участь в корупції, а не в захисті когось окрім самого себе і власної кишені.
  • 133133
    про те, шо ці жінки і пожилі люди насрали на нього і його критику.

    чи ти дійсно за те, шоб тварина сільський голова отримував надбавку 50 % і премію 100 % і при цьому срав на всіх, хто йому на це зауважує ?

    так більше не вийде, шо й показав цей чувак.

    тварина проти тварини - це реальність світу
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