Взрыв в сельсовете на Закарпатье: один из пострадавших скончался, - СМИ
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Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета на Закарпатье скончался в больнице от полученных ранений.
Об этом рассказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
По данным одного источника издания, у потерпевшего была ампутирована нога и другие тяжелые повреждения органов.
Другой источник издания отмечает, что таким образом подозрение подорвавшему гранаты во время заседания сельсовета депутату Сергею Батрину переквалифицируют на ч.3 статьи 238 о террористическом акте, приведшем к гибели человека.
Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов – Сергей Батрин – подорвал гранаты. Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.