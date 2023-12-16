На границе с Польшей из-за блокады дорог скончался уже третий украинский водитель

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокировки украинско-польских пунктов пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию подтвердил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает Суспільне.

На польско-украинской границе в субботу, 16 декабря, умер водитель машины, стоящей в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - отметил Балин.

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11 ноября стало известно, что в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин", ожидая пересечения границы, умер 54-летний водитель грузовика из Украины.

23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец", где проходит забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

14 декабря на украинско-польской границе польский водитель сбил на пешеходном переходе троих украинских водителей.

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