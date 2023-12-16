Турция продолжает прилагать усилия для возобновления "зернового соглашения", - министр обороны Гюлер

Турция продолжает прилагать усилия для возобновления действия Черноморской зерновой инициативы и для окончания российско-украинской войны в соответствии с принципом территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно продолжающихся конфликтах между Украиной и Россией, как Турция, мы продолжаем усилия под руководством нашего президента, чтобы найти решение этого кризиса с первого дня. В этом контексте мы заявляем, что территориальная целостность Украины должна быть защищена на каждом уровне и на каждой площадке. Мы стремимся, чтобы эта война, затрагивающая весь мир, как можно быстрее закончилась", - сказал Гюлер.

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Также Турция продолжает усилия, чтобы Черноморская зерновая инициатива заработала снова.

"Мы продолжаем наши усилия для возобновления действия Черноморского зернового соглашения, которое реализовалось под координацией нашей страны и своей эффективностью внесло значительный вклад в преодоление зернового кризиса", - сказал министр.