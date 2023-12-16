В течение 16 декабря россияне нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".