Конфликты в Украине и Израиле свидетельствуют о "фрагментированной мировой войне", - президент Италии Матарелла
"Невозможно не признавать дальновидность Понтифика Франциска, который еще десять лет назад впервые сказал о "фрагментированной мировой войне". "Фрагментированная мировая война" приводит к фрагментированному миру", - отметил Матарелла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Президент напомнил, что прошлое обращение к послам завершил надеждой "на восстановление справедливого мира для Украины", которого, к сожалению, не произошло - "больше других регионов нашей планеты сейчас находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году".
Среди них он перечислил Африку с рядом кризисов, прежде всего в регионе Сахель и Судане, а также произошедшее в октябре нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, где нет столь активных боевых действий, как Афганистан.
По мнению итальянского президента, выходом из сложившейся ситуации должна быть "плодотворная структурная реформа мультилатерализма".
"От Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации, от Всемирной организации здравоохранения до режима контроля над ядерным оружием – эти и другие институции нуждаются в обновлении и укреплении. Мы все расплачиваемся за их недостатки", – сказал он.