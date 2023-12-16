Конфликты в Украине и Израиле свидетельствуют о "фрагментированной мировой войне", - президент Италии Матарелла

Итальянский президент Серджио Матарелла считает, что большое количество конфликтов в мире – от Украины до Сектора Газа – позволяет говорить о "фрагментированной мировой войне".

"Невозможно не признавать дальновидность Понтифика Франциска, который еще десять лет назад впервые сказал о "фрагментированной мировой войне". "Фрагментированная мировая война" приводит к фрагментированному миру", - отметил Матарелла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент напомнил, что прошлое обращение к послам завершил надеждой "на восстановление справедливого мира для Украины", которого, к сожалению, не произошло - "больше других регионов нашей планеты сейчас находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году".

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Среди них он перечислил Африку с рядом кризисов, прежде всего в регионе Сахель и Судане, а также произошедшее в октябре нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, где нет столь активных боевых действий, как Афганистан.

По мнению итальянского президента, выходом из сложившейся ситуации должна быть "плодотворная структурная реформа мультилатерализма".

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"От Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации, от Всемирной организации здравоохранения до режима контроля над ядерным оружием – эти и другие институции нуждаются в обновлении и укреплении. Мы все расплачиваемся за их недостатки", – сказал он.