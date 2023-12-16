Россияне запустили ударные дроны по двум направлениям, - Воздушные силы
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В субботу вечером вражеские беспилотники типа "Shahed" обнаружены на Херсонщине и Харьковщине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области. Вражеские БпЛА на юге Харьковской области двигаются в северном направлении!" – сообщили в Воздушных силах.
В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. В 21:41 воздушную тревогу объявили и в Кировоградской области.
А в Воздушных силах сообщили: "Вражеские ударные БпЛА в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области".