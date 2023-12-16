В течение 16 декабря россияне совершили 26 обстрелов Сумщины - зафиксировано 138 взрывов, ранения получил гражданский, - ОВА

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).

Эсманская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и произвел обстрел из стрелкового оружия.

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

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Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские (8 взрывов), минометные (9 взрывов) и гранатометные (АГС) (30 взрывов) обстрелы.

Краснопольская громада: 34 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс с БпЛА 5 взрывных устройств (ВОГ) (5 взрывов).

Шалыгинская громада: произведен артиллерийский обстрел (16 взрывов).

Великописаревская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

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Новослободская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).

Юнаковская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов), в результате чего 1 гражданский получил ранения.

Хотинская громада: произведен артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Дружбовская громада: был минометный обстрел (2 взрыва)".

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