Эстония приняла решение ежегодно поддерживать Украину военной помощью в размере 0,25% ВВП, - министр обороны Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время виртуального разговора с украинским визави Рустемом Умеровым на этой неделе заверил его в непоколебимой поддержке Таллинном Киева в полномасштабной войне против России.

Об этом сообщили в эстонском Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время разговора Певкур представил Умерову долгосрочную стратегию военной поддержки Украины и пакет помощи объемом почти 80 миллионов евро, недавно получивший одобрение правительства.

Последний пакет помощи включает в себя большое количество противотанковых ракет Javelin и пулеметов, боеприпасы для ручного огнестрельного оружия, разнообразные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

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"Я подтвердил Умерову, что Эстония приняла решение поддерживать в течение следующих четырех лет Украину военной помощью в размере 0,25% от валового внутреннего продукта", – сказал эстонский министр.

Представляя стратегию долгосрочной поддержки, Певкур сказал: если Запад сможет продемонстрировать решительную политическую приверженность и немного увеличить военную помощь или поддерживать ее на том же уровне, Украина сумеет выиграть войну.

"Но для этого мы должны серьезно подготовиться и дать понять, что готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Вместе мы должны усилить помощь Украине, взяв на себя долгосрочные обязательства. Мы в Эстонии уже сделали это и обязательно будем делать это и в будущем", – заверил он.

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Вместе с последним пакетом Эстония, начиная с 2022 года, предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро или примерно 1,4% от своего ВВП.