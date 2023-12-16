Во время командировки в ДТП на Львовщине погибли чиновники Государственной специальной службы транспорта

Вследствие аварии погибли четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

"16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки во Львовской области вследствие ДТП погиб заместитель главы Администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших. Других деталей не сообщают.

По информации СМИ, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Там столкнулись грузовик "Volvo" и легковой автомобиль "Ford Focus" на военных номерах. В результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров – двое мужчин и женщина – погибли.

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