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Во время командировки в ДТП на Львовщине погибли чиновники Государственной специальной службы транспорта

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Вследствие аварии погибли четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

"16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки во Львовской области вследствие ДТП погиб заместитель главы Администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших. Других деталей не сообщают.

По информации СМИ, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Там столкнулись грузовик "Volvo" и легковой автомобиль "Ford Focus" на военных номерах. В результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров – двое мужчин и женщина – погибли.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Цікаво, скільки безіменних славних хлопців загинуло на передовій за той час, що я читав цю новину?
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Співчуття сім'ям загиблих.

    стосовно дороги у Сможе - дві полоси , транспорт тягнеться , багато фур. Тому легкові авто йдуть на обгін . З одного боку гора уверх , з другого боку - вниз. Та й ще поворотів багато. А на зустрич теж йде транспорт.

    коли їдете Карпатами - майте терпіння і не йдить на обгін
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Парадокс у тому , шо загинули ті, хто відповідае за дороги і транспорт

    (Державна спеціальна служба транспорту.)
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