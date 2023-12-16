"Где дроны и РЭБ от государства?" - командир роты 58-й мотопехотной бригады
Об этом рассказал командир роты 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу опять поговорить о дронах, FPV, окопных РЭБ! Об их необходимости, при отсутствии снарядов, мин, и т.п.! Мне вот интересно! Происходят вообще какие-то закупки этих номенклатур?! Вот берем на примере чисто нас! За все время бригада сама закупила больше маков, FPV-дронов, чем получила от государства, ну это когда еще были НДФЛ у громад (пока не отобрали эти деньги и они ушли в неизвестном направлении).
Итак у меня вопрос возникает! А что тогда делает в этом направлении Министерство обороны Украины, Министерство цифровой трансформации!?
Хочу поблагодарить тех людей, фонды, которые помогают! Ибо как мы видим, без вас мы не можем вообще ничего!
На днях получили от "Вернись живым" + Юнайтед24 и Монобанка в рамках "Операции "Единство" 200 FPV, от Фонда Сергея Притулы 75 FPV, от Петра Порошенко 50 FPV (скоро будут).
А средняя потребность бригады эффективной работы 1000 штук в месяц!
Это простая математика! FPV-дрон стоит от 13000-25000 гривен! Снаряд, мина 120 стоит гораздо больше! ВСУ нуждается во всем, что летает! И ждет этого!" - рассказал Варакин.