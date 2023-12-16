"Где дроны и РЭБ от государства?" - командир роты 58-й мотопехотной бригады

Средняя потребность бригады для эффективной работы 1000 штук дронов в месяц. За все время 58-я бригада сама закупила больше мавиков, FPV-дронов, чем получила от государства. Военных интересует вопрос, что делает в этом направлении Минобороны и Министерство цифровой трансформации?

Об этом рассказал командир роты 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу опять поговорить о дронах, FPV, окопных РЭБ! Об их необходимости, при отсутствии снарядов, мин, и т.п.! Мне вот интересно! Происходят вообще какие-то закупки этих номенклатур?! Вот берем на примере чисто нас! За все время бригада сама закупила больше маков, FPV-дронов, чем получила от государства, ну это когда еще были НДФЛ у громад (пока не отобрали эти деньги и они ушли в неизвестном направлении).

Итак у меня вопрос возникает! А что тогда делает в этом направлении Министерство обороны Украины, Министерство цифровой трансформации!?

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Хочу поблагодарить тех людей, фонды, которые помогают! Ибо как мы видим, без вас мы не можем вообще ничего!

На днях получили от "Вернись живым" + Юнайтед24 и Монобанка в рамках "Операции "Единство" 200 FPV, от Фонда Сергея Притулы 75 FPV, от Петра Порошенко 50 FPV (скоро будут).

А средняя потребность бригады эффективной работы 1000 штук в месяц!

Это простая математика! FPV-дрон стоит от 13000-25000 гривен! Снаряд, мина 120 стоит гораздо больше! ВСУ нуждается во всем, что летает! И ждет этого!" - рассказал Варакин.