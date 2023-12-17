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Российские оккупанты до сих пор не подключили к отоплению дома в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

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Российские оккупанты до сих пор не подключили к отоплению дома в Мариуполе, - Центр нацсопротивления
Оккупационная власть временно захваченного города Мариуполя продолжает уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Так, в городе, через два года начала оккупации, до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Следовательно, люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается.

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Также в городе наблюдается катастрофа с вывозом мусора, поскольку коммунальную технику оккупанты разграбили, а "подарков" от шефов недостаточно, потому что цель этих "передач техники" преследует пропагандистскую цель", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Dmitry Klaus
    Зато можно свободно говорить по-русски и не бояться, что тебя бандеровцы сожгут за чтение Каштанки в городском парке на скамейке. А отопление - это уже такое дело...
  • Олег Мегеря 37498183
    А це часом не те місто, що за янека голосувало, а потім чекало рюзкий мі
  • Olena Teslenko
    Хай і не вмикають! ,,Ждуни" ,,кацапським духом" мають обігріватися! Вони ж про це мріяли!
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