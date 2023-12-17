Российские оккупанты до сих пор не подключили к отоплению дома в Мариуполе, - Центр нацсопротивления
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Оккупационная власть временно захваченного города Мариуполя продолжает уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Так, в городе, через два года начала оккупации, до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Следовательно, люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается.
Также в городе наблюдается катастрофа с вывозом мусора, поскольку коммунальную технику оккупанты разграбили, а "подарков" от шефов недостаточно, потому что цель этих "передач техники" преследует пропагандистскую цель", - говорится в сообщении.