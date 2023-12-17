Белый дом предупредил КНДР: Любая ядерная атака против США или союзников приведет к концу режима Кима

В Вашингтоне 15 декабря состоялось второе заседание ядерной консультативной группы между США и Республикой Корея (РК).

В Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты подтвердили свое непреклонное обязательство обеспечить расширенную защиту Южной Кореи, подкрепленную полным спектром возможностей США, включая ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима… Любая ядерная атака КНДР против РК встретит быстрый, поражающий и решительный ответ", – говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны высоко оценили проведение расширенного учебного курса по ядерному сдерживанию в ноябре этого года, а также существенное межведомственное сотрудничество.