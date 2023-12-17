В Кропивницком звучали взрывы
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В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги вечером 16 декабря были слышны звуки взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорилось в сообщении.
Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога, которая впоследствии изменила направление на Кропивницкий.