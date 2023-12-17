В Николаеве людей во время тревоги не пустили в укрытие - полиция начала расследование
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Правоохранители начали уголовное расследование по факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве в субботу, 16 декабря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
Отмечается, что полицейские обнаружили факт недопуска участников массовых мероприятий в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
Следователи Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности".
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственные мероприятия.