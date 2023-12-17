В течение 16 декабря авиация и ракетные войска ВСУ поразили 28 районов сосредоточения оккупантов, 12 артиллерийских средств, 2 склада, 2 средства ПВО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 декабря 2023 года.