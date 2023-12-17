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В течение 16 декабря авиация и ракетные войска ВСУ поразили 28 районов сосредоточения оккупантов, 12 артиллерийских средств, 2 склада, 2 средства ПВО, - Генштаб

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В течение 16 декабря авиация и ракетные войска ВСУ поразили 28 районов сосредоточения оккупантов, 12 артиллерийских средств, 2 склада, 2 средства ПВО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника".

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