ПВО уничтожила 20 "шахедов" и ракету X-59, которыми враг ночью атаковал Украину, - Воздушные Силы

Российские войска в ночь на воскресенье атаковали Украину крылатой ракетой и "шахедами".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 17 ноября 2023 года российские оккупационные войска атаковали крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59 (районы пусков – Крым и оккупированная Херсонщина), а также 20 ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск в России и Чауда – Крым", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы сбиты 20 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" не достигла своей цели.

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

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