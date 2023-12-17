ВСУ отразили атаки врага на 6 направлениях, на Херсонщине продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

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На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника около Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.