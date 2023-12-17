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Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 33 беспилотников в трех областях

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Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 33 беспилотников в трех областях
В ночь на воскресенье 33 якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

"Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Telegram-канале сообщили о якобы сбивании еще 2 БПЛА в Волгоградской области.

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Топ комментарии

  • роман f858c103
    всіх ворон перестріляють , нікому буде в кацапії лайно дзюбати !
  • Gary Grant
    Кацапам пи₴діти-що з гірки котитися.
  • govtva
    33 это их любимое число хоть бы методичку поменяли.
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