Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 33 беспилотников в трех областях

В ночь на воскресенье 33 якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.

"Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Telegram-канале сообщили о якобы сбивании еще 2 БПЛА в Волгоградской области.

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