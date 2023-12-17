Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 33 беспилотников в трех областях
3 42217
В ночь на воскресенье 33 якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны РФ.
"Ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.
Впоследствии в Telegram-канале сообщили о якобы сбивании еще 2 БПЛА в Волгоградской области.