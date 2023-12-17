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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 346 070 человек (+1250 в сутки), 5739 танков, 8137 артсистем, 10692 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 346 070 человек (+1250 в сутки), 5739 танков, 8137 артсистем, 10692 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 346 тысяч 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 346 070 (+1250) человек,

– танков - 5 739 (+19) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 692 (+25) единицы,

– артиллерийских систем - 8 137 (+37) единиц,

– РСЗО - 923 (+3) единицы,

– средств ПВО - 609 (+4) единиц,

– самолетов - 324 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 278 (+40) единиц,

– крылатых ракет - 1 610 (+1) единиц,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10 766 (+56) единиц,

– специальной техники - 1 194 (+4) единицы.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 346 070 человек (+1250 в сутки), 5739 танков, 8137 артсистем, 10692 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА 01

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  • Олександр 70a2e6da
    Дуже вдалий день ! Дякуємо, хлопці !
  • MyronMaG mm
    Що не кажіть, але НАШІ наколошматили дофіга, втрати касабів афігєнні
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