Общие боевые потери РФ с начала войны – около 346 070 человек (+1250 в сутки), 5739 танков, 8137 артсистем, 10692 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 346 тысяч 070 российских захватчиков.