Россияне имеют незначительное продвижение по трем направлениям, - ISW

16 декабря российские войска незначительно продвинулись около Авдеевки, Бахмута и Вербового.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции около Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия около Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окрестностям промышленной зоны на юго-восток от Авдеевки.

Кроме этого, 16 декабря российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового.

Читайте также: Армия РФ продолжает наступление на Авдеевском направлении и имеет успехи в районе Степного, - ISW