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Россияне имеют незначительное продвижение по трем направлениям, - ISW

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Россияне имеют незначительное продвижение по трем направлениям, - ISW
16 декабря российские войска незначительно продвинулись около Авдеевки, Бахмута и Вербового.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции около Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия около Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окрестностям промышленной зоны на юго-восток от Авдеевки.

Кроме этого, 16 декабря российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Росіяни мають незначне просування на трьох напрямках

    Тобто, просуваються на трьох напрямках.

    - Доктор, у мене що: рак?
    - Та так собі - рачок! Дурниця! (с)
  • Виктор Погорелов ce8b4da1
    Прєкратіте мєня нєрвіравать. Пайду, марафон паслушаю. Там ми пабеждаєм.
  • Володимир Мик
    Звичайно, то все Америка винна у цьому, а не корупція у владі та некомпетентність командування...
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