Россияне имеют незначительное продвижение по трем направлениям, - ISW
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
16 декабря российские войска провели локализованные наступательные операции около Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).
Также 16 декабря российские войска вели наступательные действия около Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западным окрестностям промышленной зоны на юго-восток от Авдеевки.
Кроме этого, 16 декабря российские войска продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового.