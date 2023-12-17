Сутки на Харьковщине: обстрелы более 20 населенных пунктов

Артиллерийским и минометным обстрелам врага за минувшие сутки подверглись Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица, Волчанск Чугуевского района; Тополя Купянского района и др. Авиационные удары пришлись по Бологовке, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Песчаному, Берестово Купянского района.