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Сутки на Харьковщине: обстрелы более 20 населенных пунктов

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Сутки на Харьковщине: обстрелы более 20 населенных пунктов
Артиллерийским и минометным обстрелам врага за минувшие сутки подверглись Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица, Волчанск Чугуевского района; Тополя Купянского района и др. Авиационные удары пришлись по Бологовке, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Песчаному, Берестово Купянского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты не менее трех раз в течение суток наносили удары по г. Волчанску Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Без пострадавших.

В 15:20 армия РФ нанесла удары по пгт Белый Колодязь Чугуевского района.

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