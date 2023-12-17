На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 1200 врачей

По меньшей мере 1200 медиков не хватает в оккупированном Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ни один медик Мелитополя не согласился идти работать в российский военный госпиталь, хотя враг обещал по меньшей мере вдвое большую зарплату. В Мелитополе работает единственная больница и она почти единственная на всю оккупированную территорию Запорожской и Херсонской областей, потому что жители из Геническа также едут в мелитопольскую больницу. Даже по данным врага, не хватает 1200 врачей", – сказал Федоров.

На оккупированных территориях наблюдается дефицит кадров и лекарств. Для получения квалифицированной медицинской помощи необходимо оформить российские документы. Федоров отмечает, что жители Мелитопольщины пытаются попасть на консультацию в онкодиспансер, но есть очередь на запись к врачу, и нужно ждать две недели.

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