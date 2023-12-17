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На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 1200 врачей

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На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 1200 врачей
По меньшей мере 1200 медиков не хватает в оккупированном Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ни один медик Мелитополя не согласился идти работать в российский военный госпиталь, хотя враг обещал по меньшей мере вдвое большую зарплату. В Мелитополе работает единственная больница и она почти единственная на всю оккупированную территорию Запорожской и Херсонской областей, потому что жители из Геническа также едут в мелитопольскую больницу. Даже по данным врага, не хватает 1200 врачей", – сказал Федоров.

На оккупированных территориях наблюдается дефицит кадров и лекарств. Для получения квалифицированной медицинской помощи необходимо оформить российские документы. Федоров отмечает, что жители Мелитопольщины пытаются попасть на консультацию в онкодиспансер, но есть очередь на запись к врачу, и нужно ждать две недели.

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Топ комментарии

  • Євген cd8db603
    Медиків не вистачає, про те є діючий МЕР окупоааного Мелітополя з зарплатнею Іван Федоров !
  • Сірий
    Нехай дякують клоуну який здав південь
  • Amber
    Москальня озвірівша нехай лікується в мухосранську , а не в Україні 😠
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