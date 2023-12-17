Агрессивная политика РФ и коррупция – основные угрозы для нацбезопасности Молдовы, - Санду
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эта стратегия является ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в нашем регионе. В документе определены основные угрозы и предложены решения по эффективному противодействию им. Сегодня у нас есть две основные тревоги для национальной безопасности: агрессивная политика, проводимая Российской Федерацией против нашей страны и против мира в целом, и укоренившаяся в Молдове коррупция", - подчеркнула Санду.
Как отмечается на сайте парламента Молдовы, Стратегию национальной безопасности приняли 59 голосами депутатов в пятницу, 15 декабря.
Документ является законодательной инициативой президента Маи Санду и рассчитан на шесть лет.
Следует отметить, что последняя Стратегия национальной безопасности Республики Молдова была принята в 2011 году.