Агрессивная политика РФ и коррупция – основные угрозы для нацбезопасности Молдовы, - Санду

Утверждение парламентом Молдовы новой Стратегии национальной безопасности – большой шаг в направлении укрепления безопасности и стабильности страны.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта стратегия является ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в нашем регионе. В документе определены основные угрозы и предложены решения по эффективному противодействию им. Сегодня у нас есть две основные тревоги для национальной безопасности: агрессивная политика, проводимая Российской Федерацией против нашей страны и против мира в целом, и укоренившаяся в Молдове коррупция", - подчеркнула Санду.

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Как отмечается на сайте парламента Молдовы, Стратегию национальной безопасности приняли 59 голосами депутатов в пятницу, 15 декабря.

Документ является законодательной инициативой президента Маи Санду и рассчитан на шесть лет.

Следует отметить, что последняя Стратегия национальной безопасности Республики Молдова была принята в 2011 году.