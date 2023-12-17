Враг ожидает морозов и накапливает ракетный потенциал, - ОК "Південь"
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В прошлом декабре они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать свои ракеты даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров", – отметила Гуменюк.
По ее словам, украинские военные на боевом дежурстве пока не наблюдают вражеских кораблей-ракетоносителей.
"Но напомню, что они снаряжены, готовы и, находясь в пунктах базирования, могут быть применены. Враг эту практику уже применял... По всей вероятности, они ожидают усиления морозов", - считает спикер.
Гуменюк рассказала, что фактически в Азовском море дежурит 1 корабль, изучающий надводную обстановку.
"В Черном море это, как правило, патрулирование вдоль побережья. Причем вражеские корабли довольно существенно прижаты именно к исторической России, к берегам ближе к Новороссийску. В зону, которую они раньше патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить" , – проинформировала она.