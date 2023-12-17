На Хмельнитчине работала ПВО, в результате падения обломков дрона горел дом

В ночь на 17 декабря враг атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед". На Хмельнитчине работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БПЛА типа "Shahed". Обломки одного из них повредили частный дом, в результате чего произошло возгорание крыши дома. Информация о травмированных и погибших не поступала", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, ночью ПВО уничтожила 20 "шахедов" и ракету X-59, которыми враг атаковал Украину. Также сообщалось, что россияне атаковали юг Украины "шахедами", погиб мужчина.

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