Враг увеличил активность артиллерийских подразделений на Таврическом направлении, - Тарнавский

Враг продолжает активные пехотные атаки и увеличил активность артиллерийских подразделений на Таврическом направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг задействует для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию.

"Вчера российские захватчики в операционной зоне ОСГВ "Таврія" нанесли 1 ракетный, 13 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и осуществили 1044 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Количество боестолкновений и вражеских авиаударов на Таврическом направлении уменьшилось, наши воины стойко держат оборону, - Тарнавский

Общие потери оккупантов вчера, по сравнению с предыдущими сутками, значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей.