Игнат о ночной атаке "Шахедами": Под ударом Херсон и Староконстантинов

Во время ночной воздушной атаки враг направил "Шахеды" на Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сегодняшняя ночная атака была типичной для россиян.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - подчеркнул спикер.

Кроме того, Игнат отметил, что российские "шахеды" этой ночью традиционно направлялись на Хмельницкую область, а именно на Староконстантинов. Там расположен аэродром.

"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.

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По данным Воздушных сил, ночью ПВО уничтожила 20 "шахедов" и ракету X-59, которыми враг атаковал Украину. Также сообщалось, что россияне атаковали юг Украины "шахедами", погиб мужчина.

По информации Хмельницкой ОВА, в регионе работала ПВО, в результате падения обломков дрона горел дом.