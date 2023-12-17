На польско-украинской границе в очередях более двух тысяч фур, - Госпогранслужба

По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются пункты пропуска "Рава-Руська - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Шегини - Медика".

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"По состоянию на утро, сегодня на этих трех направлениях в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив "Шегини - Медика". Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23, когда началось блокирование "Шегини", - рассказал Демченко.

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