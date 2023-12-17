Индикатором накопленных в РФ запасов "Шахедов" является интенсивность нанесения ударов, - Игнат

Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе типа "Шахед". Индикатором их запасов в РФ является интенсивность нанесения ударов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, что индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит имеют больше в наличии. Изготавливают у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки идут постоянно и враг их использует", - рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, недавно враг применил рекордное количество "Шахедов" - 75 единиц, летевших в сторону столицы. Вероятно, беспилотников враг будет применять больше, а ракет – меньше.

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"Мы видим, что противник крылатые ракеты почти не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили", - пояснил представитель Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, ночью ПВО уничтожила 20 "шахедов" и ракету X-59, которыми враг атаковал Украину. Также сообщалось, что россияне атаковали юг Украины "шахедами", погиб мужчина.

По информации Хмельницкой ОВА, в регионе работала ПВО, в результате падения обломков дрона горел дом.