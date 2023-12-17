Кремль на выборах сосредоточит внимание на оккупированных территориях, будут фальсифицировать результаты, - британская разведка

Российские власти в ходе выборов президента 15-17 марта 2024 года сосредоточятся на оккупированных территориях Украины, поскольку "правильными" результатами хотят создать впечатление легитимности вторжения России.

Об этом говорится в аналитическом отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и в случае с региональными выборами, почти наверняка голосование на президентских выборах в подконтрольных России регионах не будет ни свободным, ни честным. Российские оккупационные власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку хотят придать ощущение легитимности вторжению РФ", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что российская администрация будет почти наверняка использовать методы, включая существенные фальсификации выборов и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу российского президента Владимира Путина в регионах со значительным преимуществом.

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