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Путин принялся угрожать Финляндии из-за ее вступления в НАТО

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Путин принялся угрожать Финляндии из-за ее вступления в НАТО
Российский диктатор Владимир Путин объявил о создании Ленинградского военного округа и перебрасывании к финской границе армии РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ для программы "Москва. Кремль. Путин", информирует Цензор.НЕТ.

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят "стратегического поражения" РФ.

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"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России", - добавил Путин.

Топ комментарии

  • Псамметих II
    у ***** короткая память, диды тогда погибли, теперь еще осталось правнукам сдохнуть
  • Slava Holt
    А у рускаго під@ра були суперечки з Україною? Під@ри підписали дуже великий договір про любов та дружбу з Україною, Будапештський меморандум і що?
  • chelsea man
    🤣тупо клоун,теперь пускай свое любимое пропагандонское "пподлетное время" для расчленинграда расчитывает)))и в бинокль б 52 высматривает.
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