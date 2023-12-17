Путин принялся угрожать Финляндии из-за ее вступления в НАТО

Российский диктатор Владимир Путин объявил о создании Ленинградского военного округа и перебрасывании к финской границе армии РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ для программы "Москва. Кремль. Путин", информирует Цензор.НЕТ.

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят "стратегического поражения" РФ.

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"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России", - добавил Путин.