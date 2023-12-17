В Польше лоббируют 20-летний запрет на агропродукцию из Украины

Лидер польского объединения "Агроуния", заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что нужно закрыть на 20 лет агрорынок для Украины после ее вступления в ЕС.

Об этом он заявил в интервью RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужно как можно быстрее подготовить Польшу и ЕС к тому, что этот процесс вступления перейдет в следующую фазу", – сказал он.

Колодзейчак пояснил, что, по его мнению, присоединение Украины к Европейскому союзу будет иметь очень плохие последствия для польских фермеров и предпринимателей. Он заявил, что одна из его задач будет убедить Еврокомиссию, что украинское сельское хозяйство способно дестабилизировать продовольственную безопасность в каждой стране ЕС.

"В сельском хозяйстве Украины доминируют около 95 фермерских хозяйств. Это холдинги, крупные компании, контролирующие половину сельскохозяйственных земель в Украине. Одно хозяйство - размером пять-шесть повитов [районов] в Польше", - сказал он.

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Колодзейчак сказал, что Польша должна гарантировать защиту собственных интересов, как это когда-то делала Германия.

"Когда Польша вступила в ЕС, [немецкий] рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет. Сегодня нужно говорить о том, чтобы агропродукция из Украины – как сырье, так и переработанная – не попадала в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС", – сказал он.