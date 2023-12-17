На войне против России погиб сотрудник "Шахтера" Анатолий Гросс

На войне против России погиб бывший сотрудник "Шахтера" Анатолий Гросс, ушедший добровольцем на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Шахтер", информирует Цензор.НЕТ.

"В гражданской жизни Анатолий был стюардом и разнорабочим на НСК "Олімпійський". С начала полномасштабного вторжения работал в Shelter Centre "Шахтера" на "Арена Львів".

Анатолий воспитывался в интернате. Во взрослом возрасте парня усыновила многодетная семья", - говорится в сообщении.

В октябре по собственному желанию Анатолий вступил в ряды ВСУ, прошел обучение во Франции. Погиб под Херсоном в декабре 2023 года.

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