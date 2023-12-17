Оккупанты давят на персонал Запорожской АЭС, а среди завезенных российских энергетиков назревает бунт, - ГУР МО

Российские оккупанты давят на украинцев, работающих на Запорожской АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с корпорацией "Росатом".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с требованиями российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, оккупанты для психологического давления на работников избирательно без предупреждений лишают их доступа к рабочим местам, аннулируя пропуска.

Кроме того, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие среди персонала. В частности, они создали Telegram-боты для анонимных доносов.

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При этом среди россиян, откомандированных на Запорожскую АЭС, растет недовольство. Так как вместо двух месяцев "командировки" Москва приказывает им работать по полгода и дольше, поскольку в РФ трудно найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.