Угрозы повторного наступления войск РФ со стороны Беларуси сейчас нет, - Госпогранслужба

Сейчас ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется нашими подразделениями. Угрозы повторного российского наступления со стороны Беларуси сейчас нет.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем ни перемещения техники, ни перемещения личного состава из каких-либо подразделений по ту сторону границы", - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что Беларусь и дальше продолжает поддерживать РФ в развязанной против Украины войне, и это направление остается угрожающим.

"Но пока с той стороны границы нет такой угрозы, как это было в начале полномасштабного вторжения. Потому что у РФ нет, в том числе, на территории Беларуси необходимых сил, чтобы совершить повторное вторжение", - сказал Демченко.

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Он напомнил, что какое-то время назад РФ вывела все свои подразделения из Беларуси, а новых не заводила.

"Но в любой момент РФ может возобновить свои действия, выбирая направление Беларуси. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому, собственно, граница укрепляется в инженерном отношении. Также отдельные угрожающие направления минируются подразделениями ВСУ", - проинформировал Демченко.