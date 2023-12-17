В энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, в Донецкой области из-за боевых действий обесточена одна шахта

По состоянию на 17 декабря 610 населенных пунктов в Украине обесточены.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.

В Донецкой области из-за непогоды на утро нет света в 156 населенных пунктах. Из-за обстрелов были обесточены 72 населенных пункта и одна шахта. 29 работников вывели на поверхность.

Из-за боев без света 63 населенных пункта на Запорожье. В результате обстрелов обесточены 63 населенных пункта в Сумской области.

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В Харьковской области из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов, в Черниговской - 19 населенных пунктов.

Рашисты повредили подстанцию в Херсоне, отключено 12 067 точек учета.